Hechingen Diese Geheimnisse darf und kann man nicht offenbaren

Es ist der Moment, in dem sich etwas, das lange in den Tiefen verborgen war, den Weg nach außen bahnt. Gleich einem Lavastrom fließt es über eine Fläche und hinterlässt dort seine Spuren. Mal schiebt sich eine Art Abbild über die Fließstruktur. Mal fließt Farbe über eine abbildliche Zone. "Nachgerade kamasutrisch", so brachte es der Kunsthistoriker Clemens Ottnad zum Ausdruck, "verschlingt sich Linie um Linie."

Was ist es, das auf der Bewusstseinsebene unmittelbar an Bedeutung gewinnt und sich als dynamisches Deutungsmuster in das Gedächtnis des Betrachters brennt, dessen Augen unwillkürlich versuchen, den verschlungenen Pfaden zu folgen und das "undurchdringliche Liniengespinst" zu durchdringen? Ist es ein noch unbewusstes, noch unerlöstes Gefühl? Eine Art Traumbild, das als Rätsel vor uns tritt?

Ob es, wie es der Experte als eine von vielen Möglichkeiten in den Raum stellte, ein Einblick in die "viel beschworenen inneren Landschaften" ist oder etwa eine "geomorphologische Einsicht ins Erdinnere", bleibt offen. Um es mit Goethe zu sagen: "Die Geheimnisse der Lebenspfade darf und kann man nicht offenbaren." Man vertraut sie allenfalls einem Tagebuch an.