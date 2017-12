Hechingen Dieringer: "Weil es da brutal eng ist"

Hechingen. Aber wieso hat sich das Bauvorhaben so verzögert? "Wir sind hier etwas überrascht worden", räumt Stadtwerke-Chef Reinhold Dieringer ein. Zum einen habe sich beim Aufgraben im Bereich am Turm gezeigt, dass eine Leitung maroder war, als angenommen. Das war die erste ungeplante Verzögerung.

"Und dann ging es in der Staig langsamer, als geplant, weil es da so brutal eng ist", so Dieringer weiter. Das habe man unterschätzt. Die Folge: Es konnte nur mit wenig Personal gearbeitet werden. Aus Sicherheitsgründen. "Wenn da ein Bagger arbeitet und Laster anfahren, dann können da nicht vier Leute rumspringen", erklärt er. Gleichzeitig habe man auch hier gemerkt, dass die Leitungen früher unsystematischer angelegt wurden, als das nach heutigen Standards der Fall wäre. Die Folge: Es wurden richtige "Leitungspakete" freigelegt, die entflochten werden mussten. "Wir mussten viel von Hand arbeiten, in dem engen Geflecht kann man mit der Baggerschaufel nicht viel ausrichten." Und das kostet natürlich auch wieder Zeit.

Wenn demnächst der Grobbelag draufkommt, können auch die Absperrbaken wieder abgeräumt werden und Autos fahren. Die manchem Passant schwankend vorkommenden Holzbrückenkonstruktionen für Fußgänger sind bereits abgebaut.