Hechingen Die Straßensperrungen auf einen Blick

Alte Rottenburger: Bis zum 6. September ist die Alte Rottenburger Straße zwischen dem Bahnübergang und der Einmündung in die Neue Rottenburger Straße wegen Kanalarbeiten für den Verkehr voll gesperrt.

Rosenstraße in Stein: Wegen Leitungs- und Kanalarbeiten ist die Rosenstraße in Stein noch bis 6. September für den Verkehr voll gesperrt.

Goldschmiedstraße: Wegen Arbeiten mit einem Autokran ist die Goldschmiedstraße am 22. oder 23. August auf Höhe der Stiftskirche für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Wer in den oberen Bereich der Goldschmiedstraße gelangen will, kann über den Marktplatz, die Synagogenstraße und die Schulstraße dorthin gelangen.