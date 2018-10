Hechingen Die Stadtgärtner pflanzen Vielfalt

Hechingen. Das landesweite Projekt des Naturschutzbundes Baden-Württemberg soll die biologische Vielfalt in Kommunen fördern. Finanziert wird es vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Ziel ist es, Städte und Gemeinden mit Rat und Fördermitteln dabei zu unterstützen, Grünflächen im Sinne der Biodiversität umzugestalten. Bei den Hechinger Projekten, die vom Betriebshof und der Hechinger Nabu-Ortsgruppe ausgetüftelt worden waren, steht vor allem die Umwandlung von Rasenflächen in blütenreiche Blumen- und Wildstaudenwiesen im Vordergrund, so in der Stillfriedstraße, der Bisinger/Weilheimer Straße und der Haigerlocher Straße.

Ebenfalls begrünt und teilweise entsiegelt wurden aktuell Brachflächen in der Katharinenstraße und der Rabenstraße sowie der Bereich um den Kindergarten Stockoch und eine Verkehrsinsel im Stockoch.

15 000 Euro aus dem "Natur nah dran"-Projekt