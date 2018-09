Hechingen Die Neugestaltung am Ortseingang hat Priorität

Ferner gab der Ortsvorsteher dem Gremium bekannt, dass die Firma Wirth die Lautsprecheranlage in der Halle nun eingebaut hat, doch stehen Abnahmetermin und Einweisung noch aus. Das Garagentor an der Halle ist eingebaut worden und der Bodeneinbau erfolgt noch in diesem Jahr, so dass die Garage dann nutzbar ist.

Zum Sachstand "Baugebiet Hilb" versicherte der Ortsvorsteher, dass die Ortschaftsverwaltung in einer Kooperation mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Hechingen an der Entwicklung arbeitet.

Zwei Hundetoiletten wurden an der Wendeplatte Reinetal und in den Maltwiesen aufgestellt.

Zur Übergabe der Drehleiter an die Freiwillige Feuerwehr Hechingen am Samstag, 15. September, um 11 Uhr, auf dem Rathausplatz ist der Ortschaftsrat eingeladen und der Ortsvorsteher empfahl den Besuch.

Infos zu Rückhaltebecken

Zum Hochwasserschutz durch das im Bau befindliche Rückhaltebecken zwischen Boll und Stetten sind die Grundstücksanlieger zu einer Information über die Überflutungsflächen, insbesondere über das Abräumen von beweglichen Gegenständen aller Art, eingeladen worden. Eine Gewässerschau am Reichenbach auf Markung Stetten und Boll soll im Spätherbst 2019 erfolgen.

Leerstand wird ermittelt

Ein Besichtigungstermin an der Rückhaltebeckenbaustelle durch die Ortschaftsräte Boll und Stetten wurde auf Mittwoch, 17. Oktober, 17.30 Uhr angesetzt, wobei Jürgen Haas vom Stadtbauamt anwesend sein wird.

Weiter gab der Ortsvorsteher bekannt, dass eine Leerstandsermittlung bezüglich leerstehender Häuser über das Bauamt der Stadt Hechingen erfolgen wird.

Zum Abschluss der Sitzung gab der Ortsvorsteher noch eine Einladung zum "Tag des Offenen Denkmals" mit Führungen im Bereich der Klosterkirche um 13.30 und 15.30 Uhr sowie zum Besuch der Ausstellung von Skulpturen und Zeichnungen des Künstlers Manfred Welzel im Klostergarten und im Johannessaal einschließlich der Einführung durch die Tochter des Künstlers Cordula Welzel-Ciriello um 14 Uhr bekannt.

Er drückte auch gegenüber dem Gremium seine Freude darüber aus, dass eine so zahlreiche Teilnahme in der Gruppe des Ortsteils Stetten am Umzug zum Kinder- und Heimatfest Hechingen stattfand und sprach allen teilnehmenden Gruppen und Personen den Dank der Ortschaftsverwaltung aus.