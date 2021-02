Hechingen Die Friseurbranche schlägt Alarm

Sollte sie dann ihre Kunden nicht wieder begrüßen dürfen, weiß sie nicht, was dann passiert. "Viele verlieren dann vielleicht die Lust, weil es in unserem Handwerk eh wenig Nachwuchs gibt, und jede Zündschnur wird brennen", prophezeit sie. Die Überbrückungshilfe III hat sie zwar beantragt, aber vor Mitte Februar rechnet sie nicht damit, dass ein erfreulicher Kontostand ihre Laune spürbar verbessert. "Was nützt uns eine Überbrückungshilfe, die nicht den ganzen Fluss überquert, sondern den letzten Stützpfeiler auslässt", schreibt sie in einem Kommentar auf Facebook.

Jeden Tag erhält sie zahlreiche Nachrichten und Anrufe. Die Leute wollen wissen, wann sie wieder öffnen. Oder haben die Haare selbst geschnitten und ihre Frisur verhunzt. Professionelle Hilfe täte jetzt Not. Und es sind auch unmoralische Angebote dabei. Ob sie denn nicht nach Hause kommen könne, wurde Netz schon von Männern gefragt. Die Art und Weise der Nachfrage ließ darauf schließen, dass es dem Anrufer nicht nur um das Haare schneiden ging. "Bei manchen Aussagen muss man schon schlucken, aber das sind vereinzelte Kasper. Aber auch Frauen melden sich bei mir, die noch die Kundin bei uns waren." Weshalb sie ein Video drehte, dass auf der Facebook-Seite zu sehen ist. "Das ist Sarkasmus, aber ich hätte noch etwas mehr übertreiben sollen, denn man muss die Leute wachrütteln." Aber es gibt es auch viele positive Rückmeldungen von Kunden, die Netz gerne helfen würden.