Hechingen Die Feuerwehr hautnah erlebt

Da kam man unwillkürlich ins Staunen: Wer sich am Sonntag auf dem Gelände der Hechinger Feuerwehr umschaute, erblickte zunächst eines: ganz viel Technik. Wie all diese Geräte funktionieren und in welcher Situation sie zum Einsatz kommen, das wurde den zahlreichen Besuchern im Rahmen verschiedener Präsentationen vor Augen geführt.

Unter dem Motto "Feuerwehr erleben" hatten Gesamtwehrkommandant Maik Bulach und seine Mannschaft ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das die Vermittlung sicherheitsrelevanter Aspekte mit gemütlichem Beisammensein verband. Zu sehen war bei der großen Fahrzeugschau unter anderem der neue Einsatzleitwagen des Zollernalbkreises (ELW 2).

Nicht nur diesen konnten die Anwesenden am Sonntag aufmerksam in Augenschein nehmen. Auch das Innenleben vieler weiterer ausgestellter Fahrzeuge weckte das Interesse der Gäste. Besichtigen war jedoch nur eine Option. Für die kleinen Besucher hieß es außerdem: "Einsteigen, bitte." Denn für sie wurden eigens Kinderrundfahrten in einem Löschfahrzeug angeboten.