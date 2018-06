Hechingen Die erste Sprosse der Karriereleiter

Hechingen. In festlichem Rahmen wurden die Leistungen der Bürokaufleute, Einzelhändler, Groß- und Außenhändler, Industriekaufleute und Verkäufer gewürdigt. Schulleiter Roland Plehn beglückwünschte die Absolventen. Er dankte den Lehrkräften und den Ausbildungsbetrieben, die Anteil an diesem Lernerfolg hatten. Aber auch Eltern, Freunden und Verwandten, die die Absolventen unterstützt hätten, dürften an diesem Abend stolz sein.

Zwei Schüler schafften einen Schnitt von 1,1 aber was Plehn sagte, galt allen Schülern: "Sie haben die erste Sprosse auf der Karriereleiter erklommen. Wie viele noch folgen, haben Sie mit in der Hand". Festrednerin an diesem Abend war Sonja Bayer, Personalleiterin der "Solcom GmbH" aus Reutlingen. Sie hat vor zehn Jahren ihr Abschlusszeugnis als Industriekauffrau überreicht bekommen und konnte sich gut einfühlen in die Situation der aktuellen Absolventen.

"Im Zuge der Digitalisierung stehen wir vor großen Umwandlungen, jeder Beruf wird betroffen sein", richtete sie den Blick in die Zukunft und ergänzte: "Sie haben mit Ihrer Ausbildung eine gute Grundlage gelegt". Zudem seien die jungen Leute Teil einer Generation, die sich durch Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Kreativität auszeichne.