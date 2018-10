Hechingen - Es ist ein mehr als ungewohnter Anblick: Die Blutbuchen am Obertorplatz sind gefällt. Punkt 8 Uhr begannen die Fällarbeiten. Einige Hechinger waren gekommen, um dem Schauspiel beizuwohnen. In weniger als zwei Stunden verschwand dann ein Stück Stadtgeschichte. Die Überreste werden nun zunächst am Festplatz am Weiher gelagert.