Hechingen Die Betreuung ist immer gefragter

Hechingen. Es wird gesägt, lackiert, geschnitten und getüftelt: Die Kinder haben bei der Ferienbetreuung der Schulsozialarbeit in der Realschule einiges zu tun. Und alle sind mit Eifer bei der Sache.

"Es geht darum, vieles selbst zu machen", sagt Manuela Börger vom Haus Nazareth. Sie betreut die Kinder in der ersten Ferienwoche gemeinsam mit sechs Praktikanten. "Alte Spiele neu entdecken" lautete das Motto in der ersten Woche, "Coole Sachen selber machen" steht in der zweiten Woche auf dem Plan.

Die Kinder haben unter Anleitung selbst ein Spielfeld gebastelt, eine Murmelbahn gebaut und kleine Tafeln gestaltet. Am Mittwoch gab es dazu noch einen Ausflug nach Neuhausen.