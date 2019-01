Hechingen Die Begabungen sind "übergreifend beeindruckend"

Hechingen (roh). Eintauchen in die künstlerische Welt der Hechinger Realschüler können Besucher ab sofort im Rathaus. "Diese Werke müssen in die Öffentlichkeit", sagte die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges bei der Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel "Einblicke" am Donnerstagmittag.