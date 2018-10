Hechingen Die Aufnahmen sorgen für Gänsehaut

Hechingen. Es sind Bilder, die an ein Kriegsgebiet erinnern: Straßen, auf denen das Wasser komplett den Asphalt abgetragen hat, Fahrzeuge, die wie Spielzeugautos kreuz und quer liegen und Brücken, an denen sich alles staut, was nicht niet- und nagelfest war. Auch zehn Jahre, nachdem das verheerende Hochwasser im Starzeltal wütete, sorgen diese Aufnahmen nach wie vor für Gänsehaut.

Der fotografische Rückblick stand am Anfang des Vortrags von Jürgen Haas, Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadt Hechingen, der auf Einladung des Weiterbildungsnetzes Hechingen in der Reihe "Weiter! Trotz Unsicherheit" zum Thema "Nach der Katastrophe – Zum Hochwasserschutz im Starzeltal" referierte. Einem kleinen, interessierten Publikumskreis rief er die schrecklichen Ereignisse von damals noch einmal in Erinnerung.

Gleichzeitig verweisen die Bilder aber auch auf ein nach wie vor bestehendes Problem. "Alles, was abgelagert wurde, rächt sich an den Bauwerken", erklärte Haas anhand von Fotos, die zeigen, wie allerlei Treibgut den Wasserdurchfluss an Brücken versperrt. Immer wieder sei zu beobachten, dass Gewässerrandstreifen, die eigentlich frei bleiben müssen, als Lagerstätten für Holz, Heckenschnitt oder Bauschutt genutzt würden.