Hechingen Dialog zum Thema Wolf in Stadthalle

Und die anderen 26 Prozent? Das sind in erster Linie Nutztierhalter, die um ihre Existenz fürchten. Diese müssten Unterstützung bei Sicherungsmaßnahmen und im Schadensfall unbürokratisch Hilfe erhalten, waren sich alle Experten einig. Umso wichtiger sei es, dass das Land bald ein Konzept mit klaren Richtlinien vorlege. "Jetzt ist die Zeit zu handeln", stellte Klemer klar. Dass er als Jäger kein Interesse an einer Bejagung des Wolfes hätte, betonte Thorsten Beimgraben, Professor für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der Hochschule Rottenburg. Dies unterstrich Kreisjägermeister Walter Greff, der sich in der Diskussionsrunde zu Wort meldete. "Ich kenne keinen Jäger in meinem Umfeld, der Ambitionen hätte, den Wolf bejagen zu dürfen", erklärte er. Er persönlich sehe dem Wolf gelassen entgegen, so Greff.

Dass es dennoch wichtig ist, Ängste ernst zu nehmen, hob Andrea Klemer hervor, die nur in einem Fall eine Gefahr für den Menschen sieht: "Wenn ein Wolf angefüttert wird und ein unnatürliches Verhalten an den Tag legt."