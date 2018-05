Hechingen Der Raum wird regelrecht vom Klang geflutet

Hechingen. Das neu gegründete Ensemble "Nepomuks Consorten" gab am Sonntag in der gut besuchten Alten Synagoge ein glänzendes Debüt. Doch diese "Consorten", was sind das für Brüder oder Gefährten oder gar Komplizen? Ja, Gefährten könnte man sie schon nennen, die sich da um Susanne Jaggy geschart haben, der Leiterin der Jugendmusikschule, um auf authentische Weise die Barockzeit wieder aufleben zu lassen. Denn sie spielten durchweg auf Nachbauten von Instrumenten aus dieser Zeit.

Mit Jaggy, die auf verschieden gestimmten Blockflöten intonierte, spielten Gerhard Cazzanelli (Barockposaune), Ewa Dybczynski (Barockcello), Irene Cazzanelli (Spinett), Clara Cazzanelli (ebenfalls Blockflöte) sowie Achim Braun und Clara Seiz (Barockvioline). Und das konnte sich richtig sehen und erst recht hören lassen.

Mehrere Stücke stammten aus der Frühbarockzeit