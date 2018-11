Hechingen Der Name "Glücksgriff" ist Programm

Hechingen. Der neue Laden der Caritas kommt gut an bei seiner Kundschaft. Das merkt man schon knapp einen Monat nach der Neueröffnung. Der Umzug in die Schloßstraße habe sich allemal gelohnt, sagt Ursula Koschak, die den Caritas–Laden leitet. Vor allem die dazugewonnene Größe sei ein großer Vorteil. Im neuen Laden lässt sich das Sortiment besser präsentieren, im vorherigen Laden, der etwas versteckt in der Unterstadt lag, gab es deutlich weniger Platz.

Der Laden nutzt soziale Medien, macht mittlerweile über Facebook auf besondere Angebote aufmerksam. Und das wirkt sich aus. Mittlerweile kommen Kunden aus Rottenburg und sogar aus Sindelfingen, um sich von dem hochwertigen Sortiment zu überzeugen. Dieses hat nicht nur Oberbekleidung zu bieten, sondern auch Unterwäsche und Socken, Bettwäsche, Bademäntel, Spielsachen für Kinder und Taschen verschiedenster Größen; es gibt eine Menge zu stöbern.

Das Team aus drei Verkäuferinnen, einem Lageristen, vier Ehrenamtlichen und der Leiterin Ursula Koschak, freut sich auch, dass es viele Stammkunden gibt, die regelmäßig vorbeikommen. Und dann denkt das Verkaufsteam durchaus mit.