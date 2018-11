Hechingen Der Mann mit den tausend Gesichtern

Hechingen. Wer bin ich und wenn ja wie viele? Das ist eine Frage, die nicht nur Philosophen beschäftigt. Bei Bernd Lafrenz hört selbst der aufmerksamste Zuschauer irgendwann auf zu zählen. Unermüdlich verkörpert er unterschiedliche Charaktere, schlüpft in die verschiedensten Rollen und füllt diese vom signifikanten Timbre der Stimme bis hin zu Mimik und Gestik so individuell aus, dass man sie aus der imaginären Masse heraus sofort erkennt.

Dr. Cajus mit dem französischen Akzent etwa. Oder den rückenschmerzgeplagten Wirt im Gasthaus "Zum Hosenband." Sie alle sind Protagonisten in der Shakespeare-Komödie "Die lustigen Weiber von Windsor", die Lafrenz am Freitag auf die Bühne der Stadthalle brachte. Nicht nur was die Verkörperung der jeweiligen Eigenschaften betrifft, legt er dabei eine enorme Kreativität an den Tag. Auch der einfallsreiche Einsatz weniger Requisiten lässt das Publikum staunen – und schmunzeln.

Da wird der Kleiderständer zum Gasherd, der sich nach dem nächsten Szenenwechsel in einen Springbrunnen verwandelt. Und aus der Armatur, an der soeben noch die Trockenhaube im Friseursalon "Philippe" baumelte, strömt plötzlich "Gerstensaft." "Das ist Theater", kommentiert Lafrenz diese verblüffenden Verwandlungen.