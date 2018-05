Hechingen Der Fußball ist in Stetten auch Frauensache

In der Regionenliga hatten es die Stettenerinnen schwer. Man spielte um den Klassenerhalt. Der Abstieg in die Bezirksliga erfolgte bei der Neueinteilung der Ligen im Jahr 2015. Nach Andreas Behrendt folgten als Trainer Ulrich Zips und Markus König. Aktuell wird die Mannschaft, die auf Platz 2 der Bezirksliga steht, von Kathrin Strobel trainiert. Hinter der aktiven Mannschaft gibt es drei Mädchenmannschaften, die in einer Spielgemeinschaft spielen.

Die Inklusion mit Behinderten der "Stiftung Lebenshilfe Zollernalbkreis" wird überwiegend von Mitgliedern der Damenfußballabteilung getragen.