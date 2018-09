Hechingen Der Fokus liegt auf der örtlichen Feuerwehr

Die Erneuerung des Bodens in der Fahrzughalle und die vorgeschriebene Absauganlage waren schon 2016 im Haushalt enthalten, wurden dann in Absprache mit der Wehr verschoben bis das neue Tanklöschfahrzeug zum Ende dieses Jahres in Dienst gestellt wird.

Im Bürgerhaus sind im nächsten Jahr kleinere Reparaturen fällig. Seit Langem besteht in Bechtoldsweiler der Wunsch, den alten Kirchweg nach Stein wieder begehbar zu machen. Da dieser alte Weg durch das Naturschutzgebiet "Winterhalde" führt, wurde vom Ortsvorsteher auch schon das Regierungspräsidium abgefragt. Von dort gab es zustimmende Reaktionen.

Im vergangenen Jahr regte der Ministerpräsident des Landes an, in Baden Württemberg 1100 Biotope anzulegen. Zuschüsse hierfür wurden in Aussicht gestellt. Da beim Schuppengebiet die Dachentwässerung mit den vorgeschriebenen Sickergruben nicht funktioniert, kann sich der Ortschaftsrat vorstellen, in der Nähe im Ehrenwald ein Biotop zu planen.

Auch in diesem Jahr beschränken sich die Mittelanmeldungen für den Haushalt jedoch auf das Notwendigste. Der Ortschaftsrat hofft aber darauf, dass die Zurückhaltung im vergangenen Jahr von Verwaltung und Gemeinderat honoriert werden wird.

Dem Gremium lagen desweiteren zwei Bausachen vor. Der Bauantrag auf Umbau einer Fabrikhalle zu einer Autoverkaufshalle wurde vom Ortschaftsrat bestätigt.

Mehr Kopfzerbrechen machte dem Gremium eine Bauvoranfrage für ein Sechsfamilienhaus in der Rathausstraße, also in der Dorfmitte. Auf der einen Seite ist auch der Ortschaftsrat für verdichtete Bebauung und damit für Wohnraumbeschaffung im Dorf zugänglich. Die Räte sahen aber ein großes Problem in der schlecht oder nicht gelösten Parkplatzfrage. Insgesamt sechs Stellplätze für sechs Wohnungen sind zu wenig, war man sich im Rat einig. Hier fordert der Ortschaftsrat eine Nachbesserung in Form eine Tiefgarage oder eines unterkellerten Stellplatzes. Der vorliegenden Bauvoranfrage wurde somit einstimmige Absage erteilt.

Am 27. Oktober findet in Ludwigsburg die Abschlussveranstaltung vom Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" statt. Bechtoldsweiler hatte bekanntlich auf der Ebene des Regierungsbezirkes den ersten Platz erreicht und bekam in der zweiten Runde auf Landesebene eine Silbermedaille. Diese wollen alle Teilnehmer der Arbeitsgruppe in Ludwigsburg in Empfang nehmen.