Hechingen Den Zweifler im Kopf einfach ausknipsen

Am Dienstagabend hielt die Imageberaterin, Stylistin und Sängerin dort einen Vortrag in Kooperation mit der VHS Hechingen mit dem Titel "You can do it: Mit einem positiven Selbstbild Unsicherheit überwinden". Mit diesem Vortrag greift die VHS ihr Schwerpunktthema "Unsicherheit" des diesjährigen Wintersemesters auf.

Bewusst positiv denken, Körperhaltung kontrollieren, Lächeln, Stimme ruhig halten – sie zeigte Techniken, wie solche Vorsätze in die Tat umgesetzt werden können. Pfeiffer bietet Coaching im Bereich Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit für Frauen an. Sie ist überzeugt, dass ein positives Selbstbild die Grundlage für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist.

"Es lohnt sich, sich selbst näher zu betrachten", sagt sie mit Nachdruck. Die Vorstellung, die Menschen von sich selbst haben, habe Einfluss auf Lebenszufriedenheit, Beziehungen, Erfolg. Ein positives Selbstbild macht also glücklich.