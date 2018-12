Hechingen Den Advent wieder mit Andacht füllen

Dass der Advent immer weniger als Zeit der Besinnung genutzt, sondern von Hektik und Trubel beherrscht wird, führte Ruthild Mangler vor Augen, die jeden Buchstaben des Wortes Advent mit Begriffen verband, die seinen wahren Sinn außer Kraft setzen. Von A wie Anstrengung und Aktionsangebote bis T wie tausenderlei Termine wird ihr Sinn so völlig entwertet. "Es liegt an den Menschen, ob aus diesem Wort Weihnachten wird", betonte Ruthild Mangler und legte allen nahe, es wieder mit Ursprungsbegriffen wie Andacht, Erwarten und Toleranz zu füllen.

Im weiteren Programm kamen neben deutschen Weihnachtsklassikern auch bekannte englischsprachige Lieder wie "The first nowell", das von der Geburt Jesu Christi und der Anbetung des Kindes durch die Weisen aus dem Morgenland erzählt, oder "The little Drummerboy" zum Vortrag. Die Freude am Gesang war den Akteuren dabei ebenso anzumerken wie den Gästen die Freude am Zuhören. Gemeinsam mit letzteren wurden zum Abschluss des stimmungsvollen Konzertes die Lieder "Fröhliche Weihnacht überall" und "Es ist ein Ros` entsprungen" angestimmt.