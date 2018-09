Hechingen Das lange Aufbleiben lohnt sich

Hechingen. Den Auftakt bildete jedenfalls die Eröffnung der Fotoausstellung im Landesmuseum. Angesichts der neuen Datenschutzverordnung sei das Thema, Hechinger Personen abzubilden, schwierig gewesen, erklärten Museumsleiter David Hendel vom Landesmuseum und Jürgen Detel vom Hechinger Esprit, die diese Veranstaltung gemeinsam organisierten.

Lustig war dann eine Schau im Stil von "Dalli klick", bei der man Hechinger Prominente erraten musste. Und als Sieger des Wettbewerbs wurden Petra Zipperer, das Caritas-Jugendfilmprojekt und Ruthild und Engelbert Mangler geehrt. Die Schau ist noch einige Zeit zu sehen und ein Besuch dort lohnt sich wirklich.

Erwartungsgemäß gut gefüllt war auch die Synagoge, obwohl hier eine kleine Enttäuschung auf die Gäste wartete. Der Pianist Alexander Reitenbach, auf den sich viele gefreut hatten, fiel krankheitsbedingt aus, aber das Streichquartett "Senza Parole" schaffte es sehr gut, in diese Lücke zu stoßen mit zwei Konzertabschnitten, die jeweils diese Konzentriertheit und Stimmung erzeugten, die Konzertbesucher in der Synagoge so schätzen. Dazwischen viele kleine Auftritte in der Stadt, die schön waren.