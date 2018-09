Ein paar Gespräche an Stehtischen, ein paar Besuchergrüppchen, die es sich in Sofaecken gemütlich machten – der letzte "TischleinDeckDich"-Abendmarkt in diesem Jahr war nicht schlecht, aber sicher auch schon besser besucht. Zwar gab es zum Beispiel von "Bio Pfister" aus Burladingen geräucherte Forellen oder an einem anderen Stand Gin, doch die meisten Besucher schlenderten mit den "Klassikern" in der Hand über den Markt: Spätzle, Burger und Pommes. Besonders vor dem Stand mit Angus Burger aus Jungingen bildete sich eine lange Schlange. Auch ein buntes Programm war wieder geboten. Am Stand der Stadt Hechingen und des Stadtmarketingvereins gab es Informationen und Vorverkaufs-Tickets für die "Lange Nacht der Kultur" am Samstag, 29. September. Der Clown Klausi Klücklich präsentierte am Marktplatz-Brunnen das Märchen vom Froschkönig auf eine etwas andere Weise (Bild). Abends präsentierten das "Frauenzimmer" und das Schuhhaus Weith ihre aktuelle Herbst- und Winter-Kollektion im Rahmen einer Open-Air-Modenschau. Foto: Frank