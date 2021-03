1 Coronagerecht mit Plexiglasscheiben unterteilt ist der kleine Saal des Hechinger Amtsgerichts. Hier ging es kürzlich um den Vorwurf der Fahrerflucht. Als Strafe wurden unter anderem fünf Monate Führerscheinentzug verhängt. Foto: Stopper Foto: Schwarzwälder Bote

Fahrerflucht: Amtsgericht folgt dem Freispruch-Plädoyer des Anwalts nicht

Führerscheinentzug – fast unweigerlich verhängen Gerichte eine solche Strafe bei Fahrerflucht. Ein solche Urteil kann aber eine ganze Familie treffen. Für eine ehemalige Postfahrerin schwer zu akzeptieren.

Hechingen. "Ich habe wirklich nichts gehört", beteuert die Unfallfahrerin vor dem Amtsgericht. "Das hat man hören müssen", erklärt der Sachverständige. Am Ende glaubt ihm die Richterin mehr und verurteil die 35-Jährige Angeklagte wegen Fahrerflucht.

Das 35-fache ihres Tageseinkommens als Geldbuße, dazu mindestens fünf Monate Führerscheinentzug, so das Urteil am Ende. Eine Strafe, die auch Mann und Sohn der Frau betreffen. Die Frau arbeitet im Schichtbetrieb 16 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt. Morgens um fünf Uhr oder abends um 22 Uhr müssen sie ihr Mann oder ihr Sohn nun fahren. Tagsüber fährt sie Bus und das braucht eineinhalb Stunden pro Strecke.

Ein faires Urteil? Mit einem E-Scooter der Post hatte sie im Oktober vorigen Jahres in einer Umlandgemeinde Pakete ausgefahren. Dabei hatte sie beim rückwärtsfahren aus einer Hofeinfahrt ein geparktes Auto gerammt, war aber einfach weitergefahren.

5600 Euro kostete es, den Schaden zu reparieren. Im eigentlichen Sinn geflüchtet aber war sie nicht, denn als die Polizei eintraf, war sie immer noch in dem Viertel mit Post- und Paketeverteilen beschäftigt. "Ich hatte viel Stress, all die Pakete zu verteilen", erklärte sie, und "ich habe den Unfall nicht bemerkt, deshalb bin ich weggefahren". Der Anwalt sieht das am Ende in seinem Plädoyer als glaubhaft an, zumindest als nicht widerlegbar, und er plädiert deshalb auf Freispruch. Wer einen Unfall nicht bemerke und weiterfahre, habe subjektiv ja schließlich keine Straftat begangen.

Fahrzeug wurde durch Aufprall abgebremst

Was der Unfallexperte allerdings vorträgt, passt nicht zu dieser Erzählung. Das Postfahrzeug sei durch den Aufprall auf das andere Auto deutlich abgebremst worden, berichtet er. Dabei müsse es ein lautes, knirschende Geräusch gegeben haben. Und als sie wieder losgefahren sei, habe sie die Plastikverkleidung der Stoßstange abgerissen. Das sei wieder laut gewesen und habe beim Anfahren gebremst. Dass dies alles von der Fahrerin nicht bemerkt wurde, schließt der Sachverständige aus. Umso mehr, als sie ja in einem Elektrofahrzeug unterwegs war, das kaum eigene Motorgeräusche erzeugt.

Sachlich also ein richtiges Urteil, aber die Frau, die vor 20 Jahren schwanger zu ihrem Mann nach Deutschland zog und seither in verschiedenen Berufen gearbeitet hatte, wurde wegen des Unfalls von der Post gekündigt. Sie hat sich sofort eine neue Stelle gesucht, wurde aber eben nur relativ weit weg von ihrem Wohnort fündig. Diese Arbeit zu behalten, ist ihr sehr wichtig. Ohne Führerschein stehen ihrer Familie nun mühsame Monate bevor.