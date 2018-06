Hechingen Das hätte Fürst Konstantin gefallen

Hechingen. Das Streicherensemble "Quartetto Senza Parole" bot unter dem Titel "Die slawische Seele" Perlen kammermusikalischer Literatur. Das zweite Konzert der Reihe fand an jenem musikhistorisch nicht unbedeutenden Ort statt, an dem in den 1840-er Jahren die Komponistenelite Europas zu Gast war: der Villa Eugenia.

Dort spielten sich die Streicher des Quartetts um den in Berlin lebenden Pianisten und Hochschuldozenten Alexander Reitenbach schnell in die Herzen der Besucher. Nämlich Izabela Wiza-Kochann und Wolfgang Grosch (Violine), Sheryll Swoboda, (Viola) und Anette Teule (Violoncello).

Zum Auftakt mit dem "Streichquartett" vom wenig bekannten Komponisten Stanislaw Moniuszko (1819-1872) füllte eine angenehm tönende Form den hohen Villa-Rotundenraum, wobei schon beim ersten Satz klar wurde, dass hier ein bestens aufeinander abgestimmtes Quartett den Ton angibt.