Hechingen Das geplante Großbauprojekt der EJL ist außer Gefahr

"Nicht so wichtig, dass es eine Bebauung verhindern würde"

Doch dem geplanten Großbauprojekt der EJL mit über 500 Quadratmetern Wohnfläche und 1320 Quadratmetern Bürofläche steht dem Vernehmen nach nichts im Wege. "Es ist nicht so gewichtig, dass es eine Bebauung verhindern würde", sagt Beate Schmid, Referentin für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie beim Landesamt für Denkmalpflege. Die Funde seien jedoch "die einzige Quelle, um etwas über die Bebauungsstruktur aus der Zeit vor dem Stadtbrand zu erfahren", so Schmid. Bei dem Großbrand waren am 31. Oktober 1723 in der Rabengasse 21 Häuser verbrannt. Es handelt sich bei den Funden wohl um Reste dieser Häuser.

Die vorhandene Bebauungsstruktur wird weiter untersucht und die Grabungsfläche wird ausgedehnt werden. Einen genauen Zeitplan für das weitere Vorgehen gibt es allerdings noch nicht. Klar ist, dass ein Statiker die Stelle, an der die sogenannten "Sondagen" untersucht werden, genauer in Augenschein nehmen muss. Und diese Informationen sind dann eben für den geplanten Neubau der EJL interessant.