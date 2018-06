Hechingen Das Entscheidende ist nicht sichtbar

H echingen-Stein. Das steinerne Erbe der Vorfahren; ein Ort, an dem Hoffnung, Trost und das Gespräch mit Gott gesucht wird – all das ist die Pfarrkirche in Stein. Sie wurde ab 1831 neu erbaut und bereits zwei Jahre später, am 24. Juni 1833, erhielt sie die Weihe durch den damaligen Freiburger Erzbischof Hermann von Vicari.

Gemeinsam mit den Pfarreien Sickingen und Bechtoldsweiler, die einst Filialkirchen der Pfarrei in Stein waren und deren Gotteshäuser damals wenige Tage später ebenfalls geweiht wurden, beging die Pfarrgemeinde St. Markus am Sonntag ihr Kirchweihfest. Zelebriert wurde der Festgottesdienst von Kaplan Georg Seelmann. Die musikalische Umrahmung der Heiligen Messe oblag Organistin Anneliese Schmid.

"Wir feiern heute den 185. Weihetag dieser schönen Kirche in Stein", wandte sich Kaplan Seelmann an die Gottesdienstbesucher. Zunächst lenke das Jubiläum den Blick auf "das Sichtbare, die Kirche aus Stein." Das Entscheidende sei allerdings "das, was man nicht sehen kann" – all die Menschen, die seither hier gebetet, über ihr Leben nachgedacht und gespürt hätten, dass sich Gott ihnen zugewandt habe, lenkte der Geistliche den Blick auf das, was nicht unmittelbar ins Auge fällt.