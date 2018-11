Hechingen Dank Lüpertz auf neuen Kunstwegen

Ursache ist unter anderem, dass er seit vergangenem Jahr an der privaten Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor ein dreijähriges Studium absolviert. Leiter ist Professor Markus Lüpertz, einer der bekanntesten lebenden deutschen Maler überhaupt, der sich selbst ganz unbescheiden als Malerfürst bezeichnet. Exzentrisch, Schöpfer suggestiver, archaisch-monumentaler Werke, die in vielen Sammlungen großer Museen vertreten sind. Bis 2009 war Lüpertz Rektor an der Kunstakademie in Düsseldorf, jetzt lehrt er im privaten Rahmen weiter.