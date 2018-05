Nur noch fein säuberlich getrennte Häufchen von Steinen, Holz und anderen Materialien sind übrig vom Gebäude an der Gutleuthausstraße, in dem bis vor einigen Wochen der Caritas-Tafelladen untergebracht war. Wie berichtet, wird die Stiftung St. Elisabeth dort einen Anbau erstellen, um im Pflegeheim künftig nur noch Einzelzimmer anbieten zu können. Der anerkennende Ton in unserem ersten Zeitungsbericht über den Abbruch, in den hervorgehoben wurde, wie schnell, unaufgeregt und ohne Denkmalbehördeneinsatz in der Unterstadt so ein Neubau-Projekt doch voranschreiten kann, blieb nicht ohne Kritik. Hier sei, im Gegensatz zur Oberstadt, ja auch nichts erhaltenswert Altes zu erwarten gewesen, wurde vorgebracht. Unser Argument, dass beim "Klösterle" und nahe der alten Pfarrkirche St. Luzen doch Hechingens Keimzelle liegen müsste, stand nach einem Gespräch mit einem Historiker auf wackeligen Füßen. Das "Klösterle" ist auf einem alten Bild als einzeln stehendes Haus außerhalb zu sehen. Wo Alt-Hechingens Häuser einst standen, ist bis heute unklar. Foto: Stopper