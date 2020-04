Hechingen Coronavirus: Urlauber in der Karibik gestrandet

Fühlt sich nicht als Tourist

Durch die Medien ging in dieser Zeit auch, dass die sonst täglich anlegenden Kreuzfahrtschiffe plötzlich abgewiesen wurden, was einen riesigen wirtschaftlichen Verlust für das Land bedeutet.

Der Hechinger fühlt sich aber ohnehin nicht als Tourist in der Dominikanischen Republik. Er hat die Staatsbürgerschaft dieses Landes und ist dorthin geflogen, damit seine Aufenthaltsgenehmigung dort nicht abläuft. Und so muss er mit den Bedingungen in diesem Land nun klar kommen.

Das funktioniert für ihn ganz gut. Durch einheimische Freunde wurde er kürzlich gewarnt, dass zwei Stunden später alle Supermärkte und viele weitere Läden ihre Tore schließen müssen. So konnte er noch schnell Lebensmittel auf Vorrat einkaufen. Die nutzt er nun sparsam, denn wann es wieder Nachschub im großen Stil gibt, ist offen. Aktuell ist nur noch ein Kiosk im fünf Kilometer entfernten Ort offen.

Besser, man wird nicht krank, denn die staatlichen Kliniken sind schlecht ausgestattet

Vor einer Ansteckung fühlt er sich derzeit halbwegs sicher, denn die Regierung und Behörden gingen konsequent vor, das beruhige ihn, berichtet er. Der Durchgangsverkehr zwischen größeren Ortschaften ist gesperrt, die nächtliche Ausgangssperre wird durch die Polizei kontrolliert, wer draußen erwischt wird, wird verhaftet, Sicherheitsabstände und das Tragen von Gesichtsmasken seien selbstverständlich. Allerdings: Diese Regelungen werden auch flexibel gehandhabt. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung sei stark. Wenn man in Schwierigkeiten sei, gebe es "immer Amigos, die einem helfen", und "wenn man persönlich glaubhafte Gründe angibt, ist es kein Problem die Einkaufsmöglichkeiten zu erreichen". Und mit einem "kleinen Trinkgeld" sei die Polizei durchaus von gewissen Aktivitäten zu überzeugen.

Trotzdem: Vieles laufe dort gut. Obwohl das Land sehr arm sei, seien Gesichtsmasken und 70-prozentiger Alkohol zur Desinfektion ausreichend vorhanden, schreibt er. Und – sicher eine erstaunliche Nachricht – "beim kostenlosen Corona-Test erfährt man das Ergebnis noch am gleichen Tag". Vor einigen Wochen habe so ein Test noch 150 US-Dollar gekostet, was für arme Einwohner unerschwinglich war. Das habe die Regierung nun geändert. Was sich nicht geändert hat: Die staatlichen Kliniken, zu denen die breite Bevölkerung Zugang hat, sind schlecht ausgestattet. Besser, man wird nicht krank. Er selbst allerdings könnte sich in Privatkliniken behandeln lassen.

20 Kilometer bis zur nächsten Infektion

Er geht aber davon aus, dass das nicht notwendig wird. Weil der Staat schnell Kontakteinschränkungen verordnet habe, seien in der Dominikanischen Republik derzeit nur wenige Personen mit Corona infiziert, schreibt der Hechinger. Anders sei das nur in den Touristenzonen und auch in der Hauptstadt Santo Domingo. Er selbst wohne aber 20 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, in der es Infektionen gegeben habe.

Ansonsten hat die Corona-Krise für ihn derzeit sogar gute Seiten. Weil weniger Touristen da sind, die Strom verbrauchen, gibt es keine Stromausfälle mehr. Und das heißt, dass die Klimaanlage das feuchtheiße Klima erträglich machen und die Pumpen sauberes Wasser fördern. Ebenso gibt es Licht, Kühlschrank und anderes, was das Leben erträglich macht. Schwierig dagegen: Er kann nicht mehr seine Freunde in Hechingen anrufen. Denn das geht bei ihm nur über das Handy, und angesichts geschlossener Läden lässt sich das derzeit nicht mehr aufladen.