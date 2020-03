Hechingen Coronavirus: Kind und Arbeit in Corona-Zeiten

Panik. Unwohlsein. Ein schlechtes Gewissen plagt mich. Hätte ich lieber arbeiten sollen, anstatt den privaten Termin wahrzunehmen? Eigentlich hat es mein Kollege ja gut gemeint. Das mit dem Erfahrungsbericht ist doch eine gute Idee. Doch vielleicht hat er sich an die falsche Person gewendet. An mich. Eine arbeitende und unter Druck äußerst undiplomatische Mutter. Die Kita schließt? Tja.

Doch zum Thema: In Deutschland gibt es eine Pandemie. Das Corona-Virus SARS-CoV-2/Covid-19 breitet sich in der Bevölkerung aus, auch im Zollernalbkreis gibt es Infizierte. Und Freitag, 13. März, entscheidet die Landesregierungen, dass Kindergärten und Schulen vorerst geschlossen werden.

Mein Kind und ich lassen das auf uns zukommen, was sollen wir auch sonst tun? Meine Kollegen beschäftigt das – naturgemäß. Journalisten beobachten, planen die Themen von morgen.

Wer die Nachrichten verfolgt, der weiß, dass eine Infektion mit dem Corona-Virus bei Kindern anscheinend meist mild verläuft. Das ist für Eltern beruhigend, aber tückisch für Menschen, für die der Virus schnell gefährlich werden kann – etwa Ältere oder Immungeschwächte. Die Kinder könnten den Virus übertragen, ohne dass überhaupt zu erkennen ist, dass sie selbst erkrankt sind.

Die meisten Eltern, mit denen ich mich unterhalte, scheinen keine Panik zu haben. Aber alle sind sich einig: Nicht anstecken, das wäre schon besser. Als ich mein Kind am Freitag in der Kita abgebe, unterhalte ich mich mit einer anderen Mutter: "Ich glaube nicht, dass wir uns am Montag hier wieder sehen werden", sagt sie. Und ob ich wisse, wie das mit der Lohnfortzahlung aussehe: "Habe im Internet gelesen, dass man in der Regel den Lohn weiterhin erhält – in manchen Verträgen soll das aber außer Kraft gesetzt sein".

Wie das bei unseren Verträgen ist, wissen wir beide nicht. Wenn man Kinder hat, ist man froh, Arbeit und Familie irgendwie unter einen Hut zu kriegen – und beschäftigt sich nicht mit solchen Details.

Hat man einen Platz in einer guten Kita, ist man dafür erstmal dankbar. Und dann versucht man, alles aufeinander abzustimmen: Schließtage der Einrichtung und Urlaubstage, Überstunden für den Fall, dass das Kind längere Zeit krank ist oder in der Kita ein Betriebsausflug stattfindet. Vielleicht gibt der Arbeitgeber, der Vorgesetzte sich bei allem auch "verständnisvoll" und man ist froh darüber, bis einen auch das nervt. Es soll einfach alles laufen – irgendwie müssen Kinder halt groß werden, wenn sie dann da sind.

"Ich schreibe jetzt einen Erfahrungsbericht, aber er wird nicht schön. Kinder haben ist einfach b...", schreibe ich dem Kollegen und fahre den Computer hoch. Dadurch wird die Laune aber nicht besser. Dabei geht’s uns ja noch gut – wir sind nicht infiziert, glaube ich zumindest.

Doch zurück zu meinem Kollegen: Jetzt fühle ich mich schuldig und fürchte, dass er beleidigt ist. Warum habe ich so genervt reagiert? Wenn die Kitas für zwei Wochen schließen, um die Ausbreitung einer Pandemie zu verlangsamen, ist das für arbeitende Eltern halt eine Belastung.

Natürlich auch für den Rest der Bevölkerung: Es werden auch systemrelevante Arbeitskräfte wie Ärzte, Feuerwehrfrauen oder Apothekenpersonal ausfallen. Es geht darum, die Ausbreitung eines Virus zu verlangsamen, der höchstwahrscheinlich tausende Menschen weltweit das Leben kosten wird.

Schade ist, dass Eltern für diese Maßnahme eigentlich keinen Spielraum haben, da Familie und Beruf kaum miteinander vereinbar sind. Sogar Großeltern – sollten sie denn greifbar sein – sollten nicht verpflichtet werden – aufgrund der Ansteckungsgefahr. Fehlt dann noch ein Elternteil, beispielsweise, weil man alleinerziehend ist, kann an Vereinbarkeit von irgendetwas kaum mehr gedacht werden, sondern nur an den täglichen Organisationskampf – der sich durch zusätzliche Schließtage noch mehr verschärft.

Das gilt übrigens nicht nur für Corona-Zeiten. Da wird es zwar besonders deutlich, aber auch sonst kriegen alleinerziehende Mütter und Väter viele Fragen gestellt, die wenig hilfreich sind. "Und wo soll das Kind hin, wenn Sie arbeiten?" "Ach, Sie arbeiten in Teilzeit – wie wollen Sie denn die Miete bezahlen?", "Passiert das öfters, dass Ihr Kind weint – die Nachbarn schätzen ihre Ruhe." Auf alle diese Nerven raubenden Fragen gibt es Antworten, aber trotzdem begleiten diese Gespräche sie bis in ihre Träume hinein. Für Corona ist da kein Platz mehr.

Und wo soll das Kind hin, wenn eine Pandemie ausbricht? Keine Ahnung.