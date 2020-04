Hechingen Corona-Maßnahmen: Schüler bekommen definierte Laufwege

"Ich bekomme gerade so viele Anrufe", sagt Miriam Netz. Sie wirkt gleichzeitig glücklich und gestresst. Kein Wunder: Am Montag, 4. Mai, darf ihr Friseursalon in der Hechinger Hospitalstraße wieder eröffnen. Mindestens eineinhalb Meter Abstand kann Miriam Netz in ihrem Geschäft problemlos einhalten: ☺100 Quadratmeter Arbeitsfläche stehen zur Verfügung. Sie selbst werde mit Mundschutz arbeiten und die Kunden so terminieren, dass es nicht zu eng werden kann. Und: "Die Kunden müssen ihre Hände desinfizieren. Dass auch sie einen Mundschutz tragen, wäre sinnvoll", sagt sie. Bevor es aber losgehen kann, müssen noch Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel bestellt werden. "Und diese Dinge", sagt sie weiter mit Blick auf die Wucherpreise im Internet, "sollten auch bezahlbar sein!"

Apropos Geld. Von der Corona Soforthilfe hat sie noch nichts gesehen. Die habe sie schon am 21. März beantragt. "9000 Euro für drei Monate wurden mir versprochen, 6000 Euro davon sollten schon in der ersten Woche fließen." Auf Anfrage bei der zuständigen Behörde habe man ihr gesagt, ihr Antrag sei in Bearbeitung. Sie sagt: "Hätte ich nicht auf privates Geld zurückgreifen können, wäre ich jetzt am Ende." Was ihr in den zurückliegenden bangen Wochen schöne Momente beschert hat: "Es hat viele nette Gesten von Hechingern gegeben, etwa, dass Gutscheine gekauft oder online bestellt wurden – aber lokal." Das habe sie auch von anderen Ladenbetreibern in der Stadt gehört. "Danke, liebe Hechinger, für diese Nächstenliebe!"