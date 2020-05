Hechingen Corona-Krise: Wenn Lehrer ihre Laptops anschreien

Trotzdem: "Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen", ist der Musikschulleiter überzeugt. Aber vielleicht werde man in bestimmten Situationen später auch Online-Unterricht weiterführen. Das müsse man sehen.

Bläser und Sänger müssen noch warten

Aktuell stehen ganz andere Themen auf der Tagesordnung. Offizielle Anordnungen und Richtlinien fehlen zwar noch, aber Riethmüller geht fest davon aus, dass von nächster Woche an teilweise wieder normaler Musikschulunterricht möglich ist. Leider nicht für alle. "Erst mal dürfen Tasten-, Schlag- und Saiteninstrumente unterrichtet werden", erzählt er. Bläser und Sänger müssten noch warten, weil hier ja mit der Atemluft musiziert werde, über die Coronaviren verbreitet werden können.

Obwohl, fragt sich Riethmüller, "so eine Tuba ist vier Meter lang, ob da am Ende wirklich noch ein Virus rauskommt?"Egal. Klar sei, dass man sich auf jeden Fall an die Richtlinien halten werde. Und die gründen mittlerweile auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. So wurde an der Musikhochschule in Freiburg untersucht, wie ansteckend das Musizieren auf bestimmten Instrumenten ist. Daraus werden nun Konzepte entwickelt, die auch für die Musikschulen wichtig sind.

Insgesamt gibt es 42 Unterrichtsorte

Ein zweites Problem für die Musikschule sind die Unterrichtsorte. Davon hat diese Einrichtung, die einen Bereich von Haigerloch bis Jungingen abdeckt, insgesamt 42. Teilweise seien diese in Schulen untergebracht, wo die Musikschule auf absehbare Zeit nicht reindürfe, "wir sind da intensiv auf der Suche nach Alternativen", sagt der Musikschulchef. Er habe schon überlegt, ob man auf abgelegenen Wiesen Zeltpavillons für den Unterricht aufstellen könnte. An der frischen Luft müsste doch eigentlich sogar Blasmusik- oder Gesangsunterricht möglich sein, ohne dass eine Ansteckungsgefahr besteht. Ganzk verworfen hat er diese Idee noch nicht. "Wir versuchen halt herauszufinden, was aktuell möglich ist", so Riethmüller.

Bei einer Unterrichtssparte allerdings fällt ihm das schwer. Die musikalische Früherziehung, die für Kinder mit ihren Eltern gedacht ist, "da bin ich skeptisch, ob wir da vor Ende Herbst eine Erlaubnis erwarten können".