Hechingen Corona-Krise: Weder Burg noch Museen öffnen

Hechingen - Nach wochenlangem Shutdown wegen der Corona-Beschränkungen dürfen die Museen in Baden-Württemberg ab Mittwoch, 6. Mai, wieder öffnen. Unsere Zusammenfassung zu den Hechinger Museen zeigt, welche Museen in der Zollernstadt demnächst wieder öffnen und wann. Denn gleich am 6. Mai ist keine der Institutionen wieder bereit für die Besucher.