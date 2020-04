Hechingen Corona-Krise: Bürgermeister sieht Spielplätze-Sperrung kritisch

"Im Prinzip sehe ich das auch kritisch", räumt Philipp Hahn ein. Er hat zwei kleine Kinder, kennt die Lage also. Und er hat kürzlich einen Internet-Post seines Tübinger Bürgermeister-Kollegen Boris Palmer geteilt, in dem dieser kritisch nachfragt, weshalb Kinder, die kaum durch Corona bedroht sind, durch Kita-, Schul- und Spielplatzschließungen so starken Einschränkungen unterliegen, während Senioren, für die eine Ansteckung gefährlich wäre, uneingeschränkte Mobilität genießen.

Warum lässt er dann zu, dass das Hechinger Ordnungsamt die Spielplätze schließt? "Weil wir da überhaupt keinen Ermessensspielraum haben", so Hahn. Die Anordnungen von Bund und Land seien absolut zwingend, und das betreffe auch die Bußgelder, die bei Zuwiderhandlungen zu verhängen sind, wenn beispielsweise Geschäfte unzulässig geöffnet hatten oder das Kontaktverbot unterlaufen wurde. "Da haben wir derzeit über zwei Dutzend Verfahren einleiten müssen", erzählt er. Die Strafen lägen dann stets bei 250 Euro und darüber. Auch hier habe die Stadt überhaupt keinen Ermessensspielraum, was Hahn bedauert.

"250 Euro, das ist echt viel, da müssen Sie sich sonst schon wirklich was Größeres geleistet haben für ein so hohes Bußgeld. Mit Falschparken kriegen Sie das nicht so schnell hin", erklärt er sarkastisch. Aber vom Land sei die klare Vorgabe gekommen, hart durchzugreifen.

Vielleicht richtig angesichts einer drohenden Massenepidemie, vielleicht auch übertriebener Eifer – da will Hahn kein Urteil abgeben. Aber gestört hat es ihn etwas, dass die Stadt hier in die Rolle einer hart strafenden Aufsichtsbehörde schlüpfen muss.

"Leider sind wir da zuständig"

Er hat auch schon bei der Justiz nachgefragt, ob für Strafen in diesen Größenordnungen nicht eher die Strafbehörden zuständig wären anstatt der einfachen Polizeibehörde der Stadt, die ja sonst eher mit Hundeleinenpflicht und Parkknöllchen befasst ist. "Die Antwort war klar. Leider sind wir da zuständig", so Philipp Hahn.

Insgesamt aber ist er aber eher zufrieden mit den Hechingern. Auf ihr Treiben – zumindest was den Marktplatz betrifft – hat er von seinem Büro aus ja einen ganz guten Ausblick. Und überwiegend hielten sich die Einwohner an die Abstandsregelung, hat er beobachtet. Trotzdem hofft auch er, dass es bald Lockerungen geben kann.