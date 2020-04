Hechingen Corona-Krise: Auf der Suche nach Klopapierrollen

Energisch bahnt sich mein Renault Twingo (37 PS) seinen Weg auf der Suche nach einem Parkplatz am Aldi in der Hofgartenstraße. Auto abgestellt, die Mission "Klopapier aufspüren" kann beginnen.

Voreingenommen wie ich bin, schlendere ich gemütlich erst am Kaffee, am Wasser, an Süßigkeiten und am Obst vorbei, denn ich weiß ja schon, was mich erwartet. Zu oft habe ich in den vergangenen Wochen in jedem Supermarkt vor gähnend leeren Toilettenpapierregalen gestanden. Doch diesmal durchfährt mich ein regelrechter Schreck: Gefühlt bis unter die Ladendecke stapeln sich hier die Rollen. Ein älterer Mann biegt in die Gasse ein, sieht das Papier, und auch ihm ist die Überraschung deutlich anzusehen. Schnell eins schnappen, mehr als zwei Pakete sind nicht erlaubt.