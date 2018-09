Hechingen Caritas füllt eine unschöne Lücke

Bei der Suche nach geeigneten Räumen wurde der Caritasverband vom Landratsamt Zollernalbkreis unterstützt. Die Hebammensprechstunde findet ihren Platz im Zentrum am Fürstengarten in Hechingen. Die von dem Caritasverband angemietete Räumlichkeit fügt sich damit sehr gut in das medizinische Angebot am ehemaligen Klinikstandort ein.