Hechingen Bürgermeister Hahn legt Plan C vor

Es ist ein mit "C" bezeichneter Plan, den Hahn vorlegt. Ausgearbeitet wurde er vom renommierten Büro Senner aus Überlingen. Plan C verzichtet auf den Bau einer Tiefgarage unter dem Platz. Stattdessen sollen an der Gebäudezeile mit dem Gfrörer-Haus (oben im Plan) 14 oberirdische Parkplätze sein. Auch derzeit befinden sich dort Parkplätze. 14 weitere Parkplätze würden am entgegengesetzten Ende des Platzes unter Baumreihen gebaut. Dort läge im Falle eines Tiefgaragenbaus die Einfahrt zu dem Bauwerk.