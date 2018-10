Hechingen Bürgerinitiative gegen Hundeleine

Noch ist alles in der Vorbereitungsphase, aber Ralf S. Adler, in Hechingen spätestens seit der Gründung der Initiative "Tobelrebellen" gegen den zunächst geplanten Mensa-Standort als streitbarer Geist bekannt, will sich mit Gleichgesinnten dafür einsetzen, dass der strenge Leinenzwang in den Hechinger Außenbezirken gelockert wird.

Das hat er gestern in einem Telefongespräch mit unserer Zeitung angekündigt. Die aktuelle Formulierung, Leinenzwang herrsche im "Innenbereich" der Stadt, findet er zu eng. Wer ihn in dieser Sache unterstützen möchte, kann per Mail mit ihm unter der Adresse "m-multimedia@kabel.de" in Kontakt treten.