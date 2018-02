Hechingen Brennende Zigarette an den Hals gedrückt

Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau vorgeworfen, am Fasnetssonntag 2015 in ihrer Wirtschaft eine Auseinandersetzung mit einem Gast gehabt zu haben, in deren Verlauf sie eine brennende Zigarette an dessen Hals ausgedrückt habe.

"Es tut mir leid, dass wir wegen so was überhaupt hier sitzen", sagte die Angeklagte eingangs. Es sei nämlich ganz anders gewesen. Der angetrunkene Gast habe sich daneben benommen, sie habe ihn aufgefordert, das Lokal zu verlassen, aber das habe er nicht befolgt. Sie habe auch gedroht, die Polizei zu holen. Daraufhin habe der Gast gedroht, sie und ihre Kinder zu erschießen, und er habe sie geschlagen. Sie habe während der ganzen Auseinandersetzung ein brennende Zigarette in der Hand gehabt, und mit dieser habe sie ihn am Hals getroffen, als sie den Schlag abwehren wollte. Andere Gäste hätten ihren "Kontrahenten", der seine Drohungen wiederholt habe, fest gehalten, die Polizei wurde gerufen, die den aufgebrachten Gast schließlich nach Hause schickte. Auch in der Zeit danach seien die Bedrohungen weiter gegangen.

"Auf Pöbel aus gewesen"