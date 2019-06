Hechingen Blutrache-Prozess: Ex-Freundin packt aus

Die 22-Jährige schilderte, wie der Mitangeklagte einen alten Bekannten getroffen habe, der ihm von dem Prozess erzählt und ihn dahin mitgenommen habe. Schnell sei der Kontakt zum Bruder des Erschossenen entstanden. Gemeinsam hätten sie Rachepläne geschmiedet. Ihr damaliger Freund habe vorgeschlagen, Waffen zu besorgen. Die Lettin erwähnte in diesem Zusammenhang ein "Sniper-Gewehr", um die Mörder im Gefängnis zu erschießen, außerdem Handgranaten und einen Flammenwerfer. 3000 Euro hätten die Waffen kosten sollen, ihr Ex-Freund hätte allerdings vorgehabt, sich an dem Deal zu bereichern. Das alles hatte die Frau auch in Briefen geschildert, die sie an die Polizei in Reutlingen geschickt hatte.