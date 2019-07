Hechingen Blutrache-Prozess: Angeklagter plötzlich weg

Einer der beiden Angeklagten entzog sich jedoch seiner Inhaftierung: Er erschien zur Urteilsverkündung nicht mehr. Nach ihm wird nun gefahndet.

Sieben Jahre und sechs Monate für den Hauptangeklagten und sechs Jahre und sechs Monate für den Mitangeklagten verhängte das Landgericht am Freitag. Es sah es erwiesen an, dass die beiden nach der Ermordung des Bruders des Hauptangeklagten im Dezember 2016 beschlossen, Rache zu nehmen. Ihr Plan war es, die drei Männer, die für den Tod des Bruders verurteilt sind, mit Scharfschützengewehren in ihren Gefängniszellen zu erschießen. Dafür wollte der Mitangeklagte die Waffen besorgen, der Hauptangeklagte das notwendige Geld.

Die Polizei hatte jedoch wegen eines anderen Falles, dem Brandanschlag auf eine Moschee in Weil am Rhein (Kreis Lörrach), das Telefon des Hauptangeklagten angezapft. So erfuhren die Ermittler von dem geplanten Mord und nahmen die beiden Männer fest.