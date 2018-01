Hechingen Blutrache-Pläne für Mord an der Staig?

Pläne zeigen mangelnden Respekt vor dem deutschen Justizsystem

I nwieweit den Angeklagten eine ernsthafte Absicht nachgewiesen werden kann, tatsächlich Blutrache zu üben, oder ob hier einfach nur Drohungen ausgestoßen wurden, um der eigenen Wut Luft zu verschaffen, wird der Prozess zeigen. Dass sie durch ihr Verhalten deutlich gezeigt haben, wie wenig sie das deutsche Justizsystem respektieren, liegt aber auf der Hand.

Besonders bitter: Gerade diese Justiz hatte unglaublich viel Arbeit in die Aufklärung des Mordes an Umut K. gesteckt, unzählige Kriminalbeamte hatten viel Zeit in die Ermittlungen investiert, fünf Richter hatten viele Tage in den Vorbereitungen und in den Verhandlungen verbracht, um den Mord an Umut K. aufzuklären und zu bestrafen.