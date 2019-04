Hechingen Blutrache-Pläne: Angeklagte schweigen

Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil jedoch zurückgewiesen. Hintergrund war die Ermordung eines Bekannten der Männer in Hechingen. Diese beschlossen daraufhin, das Recht selbst in die Hand zu nehmen und den Schützen zu ermorden. Dies scheiterte jedoch unter anderem am Geld für ein Sturmgewehr und eine Handgranate.

Zum Verhandlungsauftakt schwiegen die beiden Männer, ließen durch ihre Anwälte jedoch die Mordabsichten von sich weisen. Für Aufsehen sorgte am Mittwoch in einer Verhandlungspause ein plötzlicher Beschluss, der das Beschlagnahmen des Mobiltelefons eines der beiden Angeklagten zur Folge hatte. Der Prozess wird am Freitag um 9 Uhr fortgesetzt.

