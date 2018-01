Hechingen Blutrache-Pläne: Angeklagte kündigen Erklärung an

Angeklagt sind dort ein 20-jähriger Verwandter von Umut K. sowie ein 23-jähriger Bekannter. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie Waffen besorgen wollten, um sich an den Mordangeklagten und deren Familien zu rächen. Außerdem soll der 23-jährige bei Prozessauftakt Anfang Juni einen der dort Angeklagten mit einer "Kopf ab"-Geste bedroht haben.

Der zweite Prozesstag am Montag brachte mehr Licht in die ganze Angelegenheit um die Blutrachepläne. Geladen waren mehrere Zeugen, darunter auch drei Kriminalhauptkommissare. Zwei davon hatten den 23-jährigen Angeklagten nach seiner Festnahme im August 2017 von Reutlingen nach Rottweil gebracht und dort verhört.

Aus den Berichten der beiden Polizeibeamten wurde klar: Der 23-Jährige war dem Angehörigen von Umut K. eventuell gar nicht so wohlgesonnen, wie er immer getan hatte. Zahlreiche Telefonate zwischen den beiden Angeklagten waren am ersten Verhandlungstag bereits abgespielt worden. Darin ging es immer darum, dass der 20-Jährige Geld besorgen sollte, um es dem 23-Jährigen zu geben. Der sollte wiederum über Kontakte Schusswaffen und eine Handgranate besorgen. Immer wieder ging es in den Gesprächen aber auch um Vertrauen und Ehrlichkeit. "Keiner steht hinter dieser Sache so sehr wie ich, Bruder", hatte der 23-Jährige am Telefon beteuert.