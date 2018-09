Hechingen Blutbuchen müssen umgesägt werden

Hechingen. Die beiden majestätischen Bäume mit ihrem dunklen Laub prägen das Erscheinungsbild der Oberstadt. Was auch immer sonst an Trostlosigkeiten diesem Platz angetan wurde, die beiden Bäume bewahrten ihm einen Rest von Würde und Schönheit. Und ausgerechnet jetzt, wo ein Verzicht auf die Tiefgarage möglich erscheint, die auf jeden Fall den Tod der Bäume bedeutet hätte, kommt das vernichtende Urteil.

"Der innere Kern des Baums ist vermutlich völlig zersetzt", schreibt Diplom-Forstwirt Peter Klug, Experte eines Baum-Sachverständigenbüros aus Gammelshausen im Fazit seines Berichts zu einer Untersuchung, die er am 23. August in Hechingen an den beiden Bäumen vorgenommen hat. Das bezieht sich auf den Baum, der in Richtung altes Feuerwehrhaus steht. Er hat hier eine Restwandstärke von zehn Zentimetern gemessen.

Beide Bäume sollen gemeinsam fallen