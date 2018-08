Hechingen Blindenhund auf Kamelhof im Einsatz

Dass ein derart gut ausgebildeter Hund rund 30000 Euro kostet, überraschte die Besucher.

Seine Blindheit ließ ihn nicht resignieren

Aber auch Kurt Brei leistet unbezahlbare Arbeit, denn er ist Berater am Sorgentelefon und selbst in der Nacht erreichbar, und auch sonst engagiert er sich in seiner Organisation, die so was wie ein Musterbeispiel dafür ist, was Inklusion im Alltag kann.

Brei wurde 1989 sogar Stadtrat in seiner Heimat, der erste Blinde in diesem Amt. Der nunmehr 57-Jährige hatte 1977 einen Autounfall, durch den das Sehnervenzentrum im Gehirn zerstört wurde. Seine Blindheit ließ ihn nicht resignieren. Er ging seiner Tätigkeit in der Arbeitsagentur im SC-Center Rastatt-Heilbronn mit Sitz in Nagold nach und gründete 1989 die "A.S.M.", also die aktive Selbsthilfegruppe Miteinander für Behinderte und Nichtbehinderte. Dieser Verein ist hoch anerkannt und war vor einem Monat gemeinsam mit 35 ähnlichen Gruppierungen und sozialen Verbänden Teilnehmer beim "Tag der Begegnung" in Nagold unter der Schirmherrschaft von Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel.