Hechingen/Bisingen Polizei sucht mit Hochdruck nach Straftätern

Wie es von Anwohnern hieß, sollen Suchscheinwerfer die Nacht erleuchtet haben. Der Einsatz soll etwa eine halbe Stunde gedauert haben, von etwa 5.45 Uhr bis 6.15 Uhr. Offenbar landete der Polizeihubschrauber in der Nähe des Zollerbahnhofs in Richtung Wessingen.

Später am Vormittag wurde ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in der Hechinger Unterstadt gesehen. In der Ermelesstraße staute sich deshalb zeitweise der Verkehr.