Hechingen/Bisingen Blut-Tat zehn Jahre später vor Gericht

Während des Prozessauftakts an diesem Montag ist es zunächst jedoch um die Tat gegangen, die sich vor zehn Jahren in Wessingen abgespielt haben soll. Als der Täter damals angreift, kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung, die sich auf dem Nachbargrundstück fortsetzt. Wie das Opfer im Zeugenstand berichtet, habe es dabei auch einen Wackerstein ins Gesicht des Angeklagten geschlagen. Das Opfer selbst erlitt Verwundungen im Gesicht. Das Geschrei reist die sechs Töchter derweil aus dem Schlaf. "Ich sagte zu meiner kleinen Schwester, sie soll sich unter dem Bett verstecken", berichtet eine der sechs Töchter des Opfers, die am Montag als Zeugin ausgesagt hat. Die heute 27-Jährige weiter: Jemand sei gekommen, um "uns zu töten". Was sie danach erblickt, hat sie auch zehn Jahre später noch lebhaft in Erinnerung: "Das geht nie aus dem Kopf." Ihr Vater kommt ihr mit viel Blut im Gesicht entgegen.