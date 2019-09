Hechingen Bild der Verwüstung im Bonbonhaus

Hipp und seine Mitarbeiter vom gleichnamigen Hechinger Abrissunternehmen bringen derzeit Ordnung in dieses dreckige Chaos. Am gestrigen Freitag haben sie mit dieser Aufgabe begonnen. Nächste Woche bleiben sie am Werk. Sobald sie alles ausgeräumt haben, rücken die Abrissbagger an, die die Wände des Bonbonhauses mit viel Liebe zum Detail einreißen. Bis es so weit ist, könnten noch einige Schätze unter dem Unrat gefunden werden: Eine Schale mit original verpackten Süßigkeiten ist schon einmal zum Vorschein gekommen. Stolz zeigt er den Fund in die Kamera. "Wollen Sie eins probieren?", scherzt er. Lieber nicht, danke. Hipp meint: "Das Ausräumen wird einige Tage dauern. Da werden wir sicher noch den einen oder anderen Schatz finden."

Alles andere als ein Schatz ist ein Zimmer in der oberen Etage. Dort wabert Urin-Gestank durch die Luft. Toilettenpapier liegt herum, dazwischen Schuhe und Socken. Bis kürzlich habe dort jemand gehaust, vermutet Albert Hipp.