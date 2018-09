Hechingen Bilanz kann sich sehen lassen

Hechingen. Vom 19. Mai bis zum 16. September kamen 77 787 Besucher ins neue Hechinger Schwimmbad. Von März bis September waren es 94 227 Besucher. "Prinzipiell sind wir sehr zufrieden", sagt Thomas Jauch, Pressesprecher der Stadt. Nur bei den Jugendlichen gebe es noch Luft nach oben. Da wünsche man sich schon eine größere Besucherzahl.

Doch warum hat das Freibad bei diesem warmen und langen Sommer so pünktlich geschlossen? Hätte man nicht noch eine Woche geöffnet haben können? "Vom Betrieb her müssen wir einen Tag festlegen", so Jauch. Da gehe es vor allem um die Dienstpläne. Er denke aber, die Zeiten sind generell okay. "Es hätte ja auch sein können, das schlechtes Wetter ist", meint Jauch. Die Zeiten seien zudem vergleichbar mit denen anderer Bäder.

Mängel sind in der Revisionsphase beseitigt worden